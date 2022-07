Biden | ' le armi prima causa di morte dei bambini negli Usa'

(Di lunedì 11 luglio 2022) "Lesono ladideiUsa". Lo ha detto il presidente americano, Joe, in una cerimonia alla Casa Bianca per la stretta sulleapprovata di recente dal ...

"Le armi sono la prima causa di morte dei bambini negli Usa". Lo ha detto il presidente americano, Joe Biden, in una cerimonia alla Casa Bianca per la stretta sulle armi approvata di recente dal Congresso. "Muoiono più studenti di liceo ogni anno che militari e poliziotti insieme", ha aggiunto.