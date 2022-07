Berlusconi chiede a Draghi una “verifica della maggioranza”: “Prenda atto della situazione. Comportamento inaccettabile di M5s su dl Aiuti” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Oggi il Movimento 5 stelle, dopo un profondo logorìo politico, ha deciso di disconoscere un provvedimento fondamentale per il Paese, come il decreto Aiuti, e non l’ha votato alla Camera dei deputati dopo aver dato la fiducia al governo. Si tratta di un atto di schizofrenia politica e soprattutto di un vulnus grave che rende palese un deficit di responsabilità e serietà. I 5 stelle hanno deciso di giocare sulla pelle dell’Italia nell’illusione di ricavarne un dividendo di consensi. È un Comportamento inaccettabile”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non votare il dl Aiuti, chiedendo al presidente del Consiglio di “verificare” la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Oggi il Movimento 5 stelle, dopo un profondo logorìo politico, ha deciso di disconoscere un provvedimento fondamentale per il Paese, come il decreto, e non l’ha votato alla Camera dei deputati dopo aver dato la fiducia al governo. Si tratta di undi schizofrenia politica e soprattutto di un vulnus grave che rende palese un deficit di responsabilità e serietà. I 5 stelle hanno deciso di giocare sulla pelle dell’Italia nell’illusione di ricavarne un dividendo di consensi. È un”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio, in un videomessaggio dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non votare il dlndo al presidente del Consiglio di “re” la ...

