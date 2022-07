Beppe Fiorello insultato per aver fatto il madrino al Gay Pride di Palermo: “Sono orgoglioso di aver deluso qualcuno” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Sono molto fiero e orgoglioso di avere deluso qualcuno. Bisogna partecipare fisicamente ai movimenti per i diritti, bisogna esserci fisicamente, per questo Sono qui”. Così Beppe Fiorello che è stato madrino del Gay Pride di Palermo. Una scelta di cui va fiero nonostante le numerose critiche: “Qualche sera fa eri su Rai Uno a celebrare Padre Pio e poi vai al Pride di Palermo?“, “Ci hai deluso“, alcuni dei commenti alla sua partecipazione alla manifestazione del 9 luglio. Ma Fiorello giustamente sceglie di non dare peso a queste parole e ad altre simili: “Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “molto fiero edi. Bisogna partecipare fisicamente ai movimenti per i diritti, bisogna esserci fisicamente, per questoqui”. Cosìche è statodel Gaydi. Una scelta di cui va fiero nonostante le numerose critiche: “Qualche sera fa eri su Rai Uno a celebrare Padre Pio e poi vai aldi?“, “Ci hai“, alcuni dei commenti alla sua partecipazione alla manifestazione del 9 luglio. Magiustamente sceglie di non dare peso a queste parole e ad altre simili: “Ho ricevuto un invito gentile, accorato e così appassionato che ...

