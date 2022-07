Bennato | «Mi costò scrivere Notti magiche | sapevo che non sarei stato perdonato dalla spocchiosa élite culturale»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Libero intervista Edoardo. Racconta gli esordi in carriera. La prima chitarra arrivò a 12 anni. «Ho avuto la mia prima chitarra a 12 anni. Eravamo tre fratelli maschi, mamma non voleva che perdessimo tempo nelle lunghe vacanze estive, convinta che l’ozio sia il padre dei vizi, e cercò un’insegnate d’inglese. A Bagnoli negli anni Cinquanta non era impresa facile e ripiegò sulla musica. Lì però imparammo noi tre in fretta, due anni dopo eravamo già in America a suonare. Ci pagò il viaggio un signore distinto che ci aveva sentito in strada. Disse: “Siete bravi, se sarete promossi vi mando oltre Oceano”. La tv venezuelana ci fece un contratto, perché tanti italiani vivevano laggiù. Allora era una nazione prospera e democratica. Il successo però arrivò dopo una gavetta lunga e umiliante». Con la Ricordi esordì a 28 anni. «Avevo già un ricco curriculum di porte ...