Benevento, al via la nuova avventura: scatta il ritiro di Cascia (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ un giorno simbolicamente molto importante per il Benevento di Fabio Caserta, in partenza per il ritiro di Cascia che si protrarrà fino al 30 luglio. I giallorossi raggiungeranno la località umbra in serata e avranno circa tre settimane per impostare la nuova stagione nella speranza di chiarire tanti degli interrogativi che aleggiano sulla composizione della rosa. Tra i 34 convocati, oltre ai nuovi arrivati Capellini, Koutsoupias e Karic, figurano anche diversi calciatori che potrebbero cambiare aria nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta. Parliamo ad esempio dei vari Barba, Insigne, Ionita e Glik. Non c’è Lapadula, positivo al Covid, che raggiungerà i compagni una volta negativizzato. Si è parlato abbondantemente del forte interesse del Cagliari su ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ un giorno simbolicamente molto importante per ildi Fabio Caserta, in partenza per ildiche si protrarrà fino al 30 luglio. I giallorossi raggiungeranno la località umbra in serata e avranno circa tre settimane per impostare lastagione nella speranza di chiarire tanti degli interrogativi che aleggiano sulla composizione della rosa. Tra i 34 convocati, oltre ai nuovi arrivati Capellini, Koutsoupias e Karic, figurano anche diversi calciatori che potrebbero cambiare aria nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta. Parliamo ad esempio dei vari Barba, Insigne, Ionita e Glik. Non c’è Lapadula, positivo al Covid, che raggiungerà i compagni una volta negativizzato. Si è parlato abbondantemente del forte interesse del Cagliari su ...

