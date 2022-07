Belen Rodriguez svela perché è stata lontana dai social e smentisce le fake news

(Di lunedì 11 luglio 2022), proprio in questi giorni, èdaifacendo preoccupare i follower. La showgirl argentina, infatti, di solito è sempre molto attiva su Instagram ma, per un motivo preciso, ha preferito starneper un po’ di tempo.daiHo fatto un bel Covid,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

ElisaDiGiacomo : Belen Rodriguez assente da Instagram per motivi di salute e smentisce voci di crisi - infoitcultura : Belen Rodriguez rivela il motivo della sua assenza dai social: “Niente di tutte le cavolate che hanno… - paolocoa : FQ-Belen Rodriguez rivela il motivo della sua assenza dai social: “Niente di tutte le cavolate che hanno scritto”… - IsaeChia : Belen Rodriguez svela il reale motivo del suo allontamento dai social (e non c’entra Stefano De Martino) La showgi… - zazoomblog : “Cose pesanti è stato molto brutto”. Belen Rodriguez perché era sparita: i fan avevano sospetti - #“Cose #pesanti… -

Cosi'ha sfoggiato una borsa inrafiaintrecciata firmata Loewe; Chiara Ferragni ha risposto con una uguale proposta di Prada; mentre Giulia De Lellis ha scelto, per un cappello, la ...E' già crisi trae Stefano Lae De Martino sono tornati insieme per la terza volta e già alcuni parlano nuovamente di separazione . La show girl ha deciso di stare lontana dai social per un po' e ...Negli ultimi mesi i rumor hanno parlato a lungo del destino di Belen Rodriguez in televisione: da un cambio di azienda televisiva, passando addirittura ...Belen Rodriguez svela perché è stata lontana dai social per qualche giorno e smentisce le fake news sulla crisi con Stefano De Martino.