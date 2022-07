Belen Rodriguez lontana dai social | svelato il motivo | “Me la sono vista brutta”

(Di lunedì 11 luglio 2022)riappare sui propri accountdopo giorni di silenzio. Ha spiegato così i motivi della sua pausa da Instagram Per ben dieci giorni consecutivinon ha postato nulla sul suo profilo Instagram, di solito sempre aggiornatissimo e ricco di nuove foto o video. Una vera e propria ‘notizia’ per quanto riguarda L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

IsaeChia : Belen Rodriguez svela il reale motivo del suo allontamento dai social (e non c’entra Stefano De Martino) La showgi… - zazoomblog : “Cose pesanti è stato molto brutto”. Belen Rodriguez perché era sparita: i fan avevano sospetti - #“Cose #pesanti… - FQMagazineit : Belen Rodriguez rivela il motivo della sua assenza dai social: “Niente di tutte le cavolate che hanno scritto” - infoitcultura : Belen Rodriguez, le sue curve si intravedono | Tutti in delirio - infoitcultura : Belen Rodriguez zittisce tutti i rumors: cosa pubblica sulla sua presenza a Tu si que vales -

Cosi'ha sfoggiato una borsa inrafiaintrecciata firmata Loewe; Chiara Ferragni ha risposto con una uguale proposta di Prada; mentre Giulia De Lellis ha scelto, per un cappello, la ...E' già crisi trae Stefano Lae De Martino sono tornati insieme per la terza volta e già alcuni parlano nuovamente di separazione . La show girl ha deciso di stare lontana dai social per un po' e ...La showgirl, a Milano per le registrazioni di “Tu Si Que Vales”, lo ha fatto sapere ai fan tramite il suo profilo Instagram Belen Rodriguez ha rivelato il motivo della sua assenza da Instagram (i suoi ...E' già crisi tra Belen e Stefano La Rodriguez e De Martino sono tornati insieme per la terza volta e già alcuni parlano nuovamente di separazione. La ...