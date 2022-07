Belen protagonista del profilo Instagram di Stefano De Martino | la coppia è innamoratissima

(Di lunedì 11 luglio 2022)DeRodriguez sono tornati ufficialmente insieme. L’ex ballerino ha pubblicato sul suosocial una foto dell’ex moglie dove appare bellissima. Ormai non è più una novità il fatto cheRodriguez eDestanno insieme. In realtà i due pare che abbiano iniziato una frequentazione alcuni mesi fa, ma avrebbero tentato in tutti i modi di tenerla nascosta. Molto probabilmente, visto il loro trascorso i due hanno tentato fino alla fine di poter vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Nonostante abbiano tentato di tutto però, sin dalle prime settimane si era già intuito che trae l’ex marito ci fosse stato un riavvicinamento e soltanto da poco tempo alla fine i due hanno confermato di essere ...

Pubblicità

Quest'anno entra comenella casa di ' LOL " Chi ride è fuori ', stagione 2, su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari eRodriguez nella nuova edizione de 'Le ...Simone Bolognes i, noto per essere stato il primo uomo italiano diRodriguez oltre che ... Bolognesi sembra davvero essere scatenato nelle sue Instagram Stories, che lo ritraggono da...In questi giorni diverse indiscrezioni sul conto di Belen Rodriguez si sono rincorse in rete. Tra queste c’era quella che la voleva protagonista di nuovi progetti televisivi. A lanciare il gossip era ...Belen Rodriguez si sta godendo questa estate in uno dei posti più belli e magici per lei, l’Isola di Albarella. La showgirl, che da qualche ...