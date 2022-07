Belen: “Ho avuto il covid ed è stato davvero pesante” (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre molti pensavano che Belen Rodriguez fosse lontana dai social per problemi con Stefano De Martino lei spiega che ha avuto il covid. Belen ha avuto il covid e confida che è stato pesante, che è stata male davvero, che è per questo che era assente dai social. Ha atteso di rimettersi del tutto prima di parlarne su Instagram, ha atteso di tornare al lavoro con le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales per Canale 5. Belen Rodriguez è in camerino con i suoi assistenti, deve fare alcune storie, poi sarà pronta per lo studio di Tu si que vales, truccata, pettinata ma ancora con l’accappatoio bianco. E’ il momento giusto per raccontare che è stata male, che come molti in questo periodo ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 11 luglio 2022) Mentre molti pensavano cheRodriguez fosse lontana dai social per problemi con Stefano De Martino lei spiega che hailhaile confida che è, che è stata male, che è per questo che era assente dai social. Ha atteso di rimettersi del tutto prima di parlarne su Instagram, ha atteso di tornare al lavoro con le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales per Canale 5.Rodriguez è in camerino con i suoi assistenti, deve fare alcune storie, poi sarà pronta per lo studio di Tu si que vales, truccata, pettinata ma ancora con l’accappatoio bianco. E’ il momento giusto per raccontare che è stata male, che come molti in questo periodo ha ...

