Becao può lasciare l'Italia | un club torna alla carica con l'Udinese

(Di lunedì 11 luglio 2022) L'Everton ha acceso i riflettori sulla Serie A per rinforzare la difesa. Ilinglese ètoper il centrale dell'...

Pubblicità

infoitsport : Becao-Napoli, da Udine: 'Può arrivare insieme a Deulofeu' - Talkefc1 : @Udinese_1896 qualche fan udinese può parlarmi di rodrigo becáo? -

Mondo Udinese

Dunque una eccezione che conferma la regolapermettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 ... per la difesa spunta il nome diCorsa Scudetto, Adani non ha dubbi, Juve favorita CONTENUTI ...Dopo le sirene per Rodrigo, che piace agli inglesi dell'Everton, ecco che un altro protagonista della scorsa stagionepartire. Walace, centrocampista classe '95, è l'oggetto dei desideri ... Mercato Udinese | Molina, Deulofeu, Becao: può saltare tutto, la verità