Bayern Monaco, il presidente Hoeness su Lewandowski: "Il Barca si risparmi l'offerta, Robert resta" (Di lunedì 11 luglio 2022) Continua a protrarsi la telenovela Lewandowski in casa Bayern Monaco. Da un lato l'attaccante che da mesi esterna il suo malcontento e gradirebbe cambiare scenario, dall'altro la società che invece gli ricorda come abbia un contratto da rispettare fino al 2023. Il calciatore polacco vorrebbe il Barcellona, ma il presidente dei bavaresi, Uli Hoeness, non sembra intenzionato ad accontentarlo, come dimostrano queste parole riprese dalla Bild: "Il Barcellona può risparmiarsi una nuova offerta, Lewandowski non si muoverà da qui. Anche se non sono io a decidere, Robert deve rispettare il contratto"

