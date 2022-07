Bayern Monaco, Hoeness: «Il Barcellona può risparmiarsi un’altra offerta per Lewandowski…» (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente del Bayern Monaco Hoeness ha ribadito l’intenzione del club di non cedere Robert Lewandowski Come riportato dalla Bild, il presidente del Bayern Monaco Hoeness ha ribadito l’intenzione del club bavarese di non lasciar partire Robert Lewandowski questa estate. LE PAROLE – «Anche se non sono io a decidere, penso che il Barcellona possa risparmiarsi una nuova offerta perché Lewandowski deve rispettare il contratto qui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente delha ribadito l’intenzione del club di non cedere Robert Lewandowski Come riportato dalla Bild, il presidente delha ribadito l’intenzione del club bavarese di non lasciar partire Robert Lewandowski questa estate. LE PAROLE – «Anche se non sono io a decidere, penso che ilpossauna nuovaperché Lewandowski deve rispettare il contratto qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

