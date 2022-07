Basket, NBA: Danilo Gallinari firma con i Boston Celtics! Contratto biennale per l’azzurro (Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia era ormai nell’aria da una decina di giorni, ma adesso arrivano le prime conferme ufficiali: Danilo Gallinari ha firmato con i Boston Celtics. Si tratta di un Contratto biennale a 13.3 milioni di dollari complessivi, con possibilità di esercitare una player option sul secondo anno. Lo riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, come comunicato dall’agente del giocatore azzurro Michael Tellem. Il “Gallo” si appresta dunque ad affrontare la sua quindicesima stagione in NBA con la sesta franchigia diversa in carriera, dopo le precedenti esperienze con New York, Denver, LA Clippers, Oklahoma City e Atlanta After clearing waivers, free agent F Danilo Gallinari has agreed on a two-year, $13.3M deal with the Boston Celtics, his agent ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia era ormai nell’aria da una decina di giorni, ma adesso arrivano le prime conferme ufficiali:hato con iCeltics. Si tratta di una 13.3 milioni di dollari complessivi, con possibilità di esercitare una player option sul secondo anno. Lo riporta Adrian Wojnarowski di ESPN, come comunicato dall’agente del giocatore azzurro Michael Tellem. Il “Gallo” si appresta dunque ad affrontare la sua quindicesima stagione in NBA con la sesta franchigia diversa in carriera, dopo le precedenti esperienze con New York, Denver, LA Clippers, Oklahoma City e Atlanta After clearing waivers, free agent Fhas agreed on a two-year, $13.3M deal with theCeltics, his agent ...

