Barcellona | Kessie convince lo staff di Xavi | “Non solo muscoli | ha buona tecnica”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Franck Kessié, nuovo acquisto del, ha già la piena fiducia di misterche lo ha definito un giocatore apparentemente distante dal DNA blaugrana ma che in realtà, dai primi allenamenti al Centro Sportivo, ha dimostrato di non essere“corsa e”. Il centrocampista ivoriano si è dimostrato bravo con il pallone tra i piedi e di avere un buon tocco. SportFace.

Per colmare questa situazione, il Barcellona ha bisogno di due cose: tagliare i costi " al momento i salari complessivi ammontano a 560 milioni di euro annui " e aumentare le entrate.