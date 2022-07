Balotelli verso la Spagna? L’indizio social non lascia dubbi – FOTO

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il futuro dipotrebbe essere in. Sui, l’attaccante italiano ha lanciato un indizio chiaro Dopo l’ottima esperienza in Turchia con l’Adana Demirspor, il futuro di Mariopotrebbe essere in. Eè arrivato dallo stesso attaccante che, tramite una storia Instagram, ha chiesto ai suoi follower se fossero propensi a un suo passaggio in Liga. La risposta non è tardata ad arrivare con ben l’85% che ha risposto sì. Ma quale potrebbe essere la squadra pronta ad accogliere? Una ipotesi potrebbe essere il Valencia, con Gennaro Gattuso che ha spesso speso parole di stima per Super Mario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

