Bake Off Italia sospeso: cosa succede allo show con Damiano Carrara (Di lunedì 11 luglio 2022) Bake Off Italia si ferma. Il talent in cui pasticceri amatoriali si sfidano a suon di dolci da forno è stato sospeso. Niente paura, però, non si tratta di una scelta definitiva, né di qualcosa di negativo legato ad ascolti o problematiche televisive, tutt’altro. Dietro la decisione di stoppare le registrazioni della trasmissione di Real Time c’è una motivazione ben più nobile e che sicuramente farà piacere ai molti telespettatori e appassionati di torte. Perché Bake Off Italia è stato sospeso Ebbene, il programma è stato messo in pausa solo per qualche giorno, per consentire a Damiano Carrara, giudice storico dello show, di sposare Chiara Maggenti, e permettere anche ad amici e colleghi che lavorano con lui di ... Leggi su dilei (Di lunedì 11 luglio 2022)Offsi ferma. Il talent in cui pasticceri amatoriali si sfidano a suon di dolci da forno è stato. Niente paura, però, non si tratta di una scelta definitiva, né di qualdi negativo legato ad ascolti o problematiche televisive, tutt’altro. Dietro la decisione di stoppare le registrazioni della trasmissione di Real Time c’è una motivazione ben più nobile e che sicuramente farà piacere ai molti telespettatori e appassionati di torte. PerchéOffè statoEbbene, il programma è stato messo in pausa solo per qualche giorno, per consentire a, giudice storico dello, di sposare Chiara Maggenti, e permettere anche ad amici e colleghi che lavorano con lui di ...

Pubblicità

peonas : @vivisantoro77 No in realtà vedevo bake off ?? - bakeoffitalia : Bake off Italia 6 | ultima puntata | il profilo dei finalisti | proclamazione del vincitore - Marida Caterini - LiberoMagazine_ : Grandi nozze per il pasticciere più bello e famoso d'Italia, @chefcarrara che ha sposato con una grande festa la su… - bakeoffitalia : Damiano Carrara, il matrimonio del giudice di Bake Off: chi è la moglie Chiara Maggenti - bakeoffitalia : Damiano Carrara, il matrimonio del giudice di Bake Off - -