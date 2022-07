Back To Black: Sam Taylor-Johnson regista del film su Amy Winehouse (Di lunedì 11 luglio 2022) La storia di Amy Winehouse verrà raccontata nel film Back to Black e alla regia sarà impegnata Sam Taylor-Johnson. La storia di Amy Winehouse sarà raccontata in un film biografico che dovrebbe intitolarsi Back to Black e verrà diretto da Sam Taylor-Johnson. Il progetto sarà finanziato da Studiocanal e, secondo le indiscrezioni, la sceneggiatura sarebbe già stata scritta. La fase del casting per andare alla ricerca dell'interprete giusta per la parte di Amy Winehouse sarebbe già iniziata e Sam Taylor-Johnson sembra sia alla ricerca di un volto emergente, non di una star. A sostenere il film sarebbe anche Mitch ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) La storia di Amyverrà raccontata neltoe alla regia sarà impegnata Sam. La storia di Amysarà raccontata in unbiografico che dovrebbe intitolarsitoe verrà diretto da Sam. Il progetto sarà finanziato da Studiocanal e, secondo le indiscrezioni, la sceneggiatura sarebbe già stata scritta. La fase del casting per andare alla ricerca dell'interprete giusta per la parte di Amysarebbe già iniziata e Samsembra sia alla ricerca di un volto emergente, non di una star. A sostenere ilsarebbe anche Mitch ...

