Avvocato: "Stop alle nozze militari, il colpetto di sciabola su fondoschiena sposa è inaccettabile" (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Il matrimonio in divisa, le cosiddette nozze militari, con "il 'colpetto' di sciabola sul fondoschiena della sposa sono maschiliste e vanno assolutamente abolite". A esprimere tutto il suo disappunto, dopo avere assistito a una cerimonia di quel tipo, è l'Avvocato Carmen Posillipo, matrimonialista del foro casertano di Santa Maria Capua Vetere, già nota per le sue battaglie in favore del rispetto delle donne. Da tempo, infatti, l'Avvocato è impegnata in una campagna contro la violenza di genere, soprattutto nelle scuole ma anche nelle piazze: "Invitiamo i ragazzi ad essere sensibili nei confronti dell'altro sesso – spiega – e, assistere a una scena del genere è fuorviante e diseducativo".

