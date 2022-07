"Avevo pensato di lasciare, ma vincerò un Mondiale". La rivelazione di Mancini (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ct della Nazionale ha ammesso di aver pensato alle dimissioni sia dopo la conquista dell'Europeo sia dopo la debacle contro la Macedonia Leggi su ilgiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Il ct della Nazionale ha ammesso di averalle dimissioni sia dopo la conquista dell'Europeo sia dopo la debacle contro la Macedonia

Pubblicità

monicanote73 : @vabinparej Che so' grezza.. non c'avevo pensato ?? - Barbara_2105 : @Patry_P_ Ooooh non ci avevo pensato, ma sì sì è il numero uno! - LRDPS : @lphaBlack @__inborderline Infatti avevo pensato anche io a quello?? - rainingcaffeine : @eutykemin oddio lo zucchero a velo non ci avevo mai pensato proverò - Sinoforseboh2 : @I_M__mensamente Vero non c'avevo pensato ?????? -