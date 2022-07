Austria-Irlanda del Nord oggi in tv | orario e diretta streaming Europei femminili 2022

(Di lunedì 11 luglio 2022) L’e latv didel, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi deglidi calcio femminile. Tutto pronto per la partenza della più importante manifestazione continentale, l’Inghilterra padrone di casa va a caccia del titolo, ma anche le azzurre di Milena Bertolini vogliono provare a stupire. Appuntamento, lunedì 11 luglio, alle ore 18. La partita sarà trasmessa inin tv da Rai Sport+HD e su Sky Sport, e insu Rai Play, Now e SkyGo. SEGUI IL LIVE RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.

Calcio in tv oggi 10 luglio 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 13.30 Shenzhen - Beijing (Chinese Super League) - ONEFOOTBALL 18.00del Nord (Europei femminili) - ...Elenco delle partite previste per oggi lunedì 11 luglio 2022: per il gruppo A in campodel Nord e Inghilterra - Norvegia Lunedì 11 luglio all'insegna dell' Europeo femminile con due incontri validi per la seconda giornata della fase a gironi relativamente al gruppo A. ...La diretta live di Austria-Irlanda del Nord, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei 2022 di calcio femminile.Continua lo spettacolo dei Campionati Europei di calcio femminile 2022. Quest'oggi torneranno in campo le squadre presenti nel gruppo A, ovvero Austria-Irlanda del Nord, che si sfideranno al St Mary's ...