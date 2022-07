Attesa a Montella per Eurocastanea | a settembre le Giornate europee della castagna

(Di lunedì 11 luglio 2022) La produzione castanicola di tutto il mondo sarà celebrata anel corso delle(European Chestnut Days) –, in programma a(Avellino) nei giorni 12, 13 e 14. La 12esima edizione degli European Chestnut Days è promossa dal Distretto Castagne e MarroniCampania e dal network europeo del castagno che riunisce le organizzazioni di produttori di castagne di 6 Paesi europei (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Austria) si terrà dunque in Irpinia e vedrà a capo dell’organizzazione il Distretto Castagne e MarroniCampania in collaborazione con Francia (Interprofessional Union of Chestnut in South-West France-SNPC), National Union of ...

