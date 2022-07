“Attacco di panico dopo un video TikTok”: protagonista di Amici racconta il suo dramma (Di lunedì 11 luglio 2022) . Non è stato sicuramente un momento facile dopo la partecipazione ad Amici 21 la vita di Albe è profondamente cambiata. Eppure per il cantante non è stato facile adattarsi alla realtà televisiva. In un’intervista spiega tutto. E’ stato di certo uno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) . Non è stato sicuramente un momento facilela partecipazione ad21 la vita di Albe è profondamente cambiata. Eppure per il cantante non è stato facile adattarsi alla realtà televisiva. In un’intervista spiega tutto. E’ stato di certo uno L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

feeling__blue : tentata di farmi prescrivere un elettrocardiogramma perché la mia ansia è arrivata a un livello in cui non distingu… - patrochijlles : l'attacco di panico di richie sto frignando, finn whalford pazzesco - xmidnightsvn : RT @iwnnabeurslave: biagio sta avendo un attacco di panico in questo momento - iwnnabeurslave : biagio sta avendo un attacco di panico in questo momento - IC4RUSW4LLS_ : boh penso che una delle cose più tristi nella mia vita è chiudersi in bagno e mentre ho un attacco di panico darmi… -