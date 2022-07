Ascolti tv | disfatta Italia contro la Francia | davanti alla tv quasi 3 milioni di spettatori

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 luglio 2022) Forse avrebbe meritato un esordio diverso la nazionale di calcio femminile, come anche le stesse giocatrici, subito dopo la partita hanno ammesso. Debuttarelacerto, non era cosa facile, essendo una delle nazionali più forti di questo europeo. Ma neppure una sconfitta per 5 a 1 è quello che il pubblico si aspettava dall’. Inizia quindi nel peggiore dei modi il torneo per le azzurre che però guardano avanti e sperano, di ottenere due vittorie nelle prossime due partite. A fare il tifo per l’ieri,tv, oltre 2,6di. Rai 1 vince quindi senza troppe difficoltà la sfida aglinella serata del 10 luglio 2022, grazie al calcio. Secondo posto sul podio per Canale 5 che con un ...