Arrivano le prime condanne per l' assalto alla sede della Cgil a Roma

AGI - Dovranno scontare pene tra i 6 e i 4 anni e mezzo di carcere per aver assaltato la sede della Cgil di Corso d'Italia a Roma il 9 ottobre scorso. Tra i primi a essere giudicati con rito abbreviato Fabio Corradetti, figlio della compagna del leader Romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. Sono sei gli imputati riconosciuti colpevoli di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sei anni di carcere sono stati inflitti anche a Massimiliano Ursino, uomo di punta a Palermo della formazione neofascista. Il giudice ha accolto la ricostruzione del pm Gianfederica Dito sui fatti avvenuti a margine della manifestazione No-Vax e No-Green pass. Parallelamente sia Castellino, che attendeva l'esito del giudizio all'esterno del palazzo di giustizia,

