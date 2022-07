Armie Hammer: dopo la carriera rovinata ecco il suo nuovo lavoro comune (Di lunedì 11 luglio 2022) Un anno e mezzo fa Armie Hammer è stato accusato di vampirismo, violenze e cannibalismo da alcune ex fidanzate. La star di Chiamami Col Tuo Nome ha provato a bollare tutto come fake news, ma poi il suo castello è crollato quando la moglie si è detta ‘scioccata, devastata e affranta’ ed ha aggiunto di voler ascoltare tutte le storie delle vittime. Ovviamente l’industria cinematografica di Hollywood ha cancellato il 35enne, i suoi impegni sono saltati e lui è rimasto senza occupazione. Adesso però pare che Armie Hammer abbia un nuovo lavoro. Secondo TMZ l’ex divo americano lavorerebbe in un’agenzia che vende multiproprietà alle Cayman. Se volete una multiproprietà alle Cayman sapete da chi andare… Armie Hammer is working as a timeshare salesman in the ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 luglio 2022) Un anno e mezzo faè stato accusato di vampirismo, violenze e cannibalismo da alcune ex fidanzate. La star di Chiamami Col Tuo Nome ha provato a bollare tutto come fake news, ma poi il suo castello è crollato quando la moglie si è detta ‘scioccata, devastata e affranta’ ed ha aggiunto di voler ascoltare tutte le storie delle vittime. Ovviamente l’industria cinematografica di Hollywood ha cancellato il 35enne, i suoi impegni sono saltati e lui è rimasto senza occupazione. Adesso però pare cheabbia un. Secondo TMZ l’ex divo americano lavorerebbe in un’agenzia che vende multiproprietà alle Cayman. Se volete una multiproprietà alle Cayman sapete da chi andare…is working as a timeshare salesman in the ...

