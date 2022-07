Argentina, migliaia di persone in piazza per il caro-vita. Inflazione e debito, corteo a Buenos Aires contro gli accordi firmati con il Fmi (Di lunedì 11 luglio 2022) migliaia di persone, sabato 9 luglio, sono scese per le strade di Buenos Aires per protestare contro il governo argentino. La causa scatenante delle manifestazioni è l’accordo che il governo ha siglato con il Fondo monetario internazionale per ristrutturare il debito nazionale che ammonta a 45 miliardi di dollari. Da una parte il rifinanziamento del debito del Paese dà respiro a breve termine ma dall’altra parte lascia una grave incognita inflazionistica. L’Argentina, devastata dall’Inflazione, sta vivendo una grave crisi economica che ha spaventato i mercati e generato timori. I prezzi sono aumentati frettolosamente e il tasso di cambio è salito alle stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022)di, sabato 9 luglio, sono scese per le strade diper protestareil governo argentino. La causa scatenante delle manifestazioni è l’accordo che il governo ha siglato con il Fondo monetario internazionale per ristrutturare ilnazionale che ammonta a 45 miliardi di dollari. Da una parte il rifinanziamento deldel Paese dà respiro a breve termine ma dall’altra parte lascia una grave incognita inflazionistica. L’, devastata dall’, sta vivendo una grave crisi economica che ha spaventato i mercati e generato timori. I prezzi sono aumentati frettolosamente e il tasso di cambio è salito alle stelle. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Argentina, migliaia di persone in piazza per il caro-vita. Inflazione e debito, corteo a Buenos Aires contro gli ac… - Four__M : RT @wbfe: In Argentina sono scoppiate proteste di massa Decine di migliaia di persone a Buenos Aires sono scese in piazza, insoddisfatte d… - wbfe : In Argentina sono scoppiate proteste di massa Decine di migliaia di persone a Buenos Aires sono scese in piazza, i… - DamianoDiSimine : @SostenCarni Bè certo chi se lo mangerebbe il pannello di soia OGM coltivata in Brasile o in Argentina, dove sono c… -