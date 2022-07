Apolide festival con Subsonica | Cosmo | Venerus | Calibro 35 e tanto altro

Pubblicità

broby68 : APOLIDE: torna il festival nei boschi del Piemonte -

TGCOM

" BOSCHI DEL CANAVESE Dal 21 al 24 luglio nella splendida Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè torna: ununico e originale che prende forma in un luogo ...Queste le date da non perdere: 7 luglio - Mengo Music- Arezzo 22 luglio - Woodoo Fest - Cassano Magnago 23 luglio -- Vialfrè (TO) 28 luglio - Parco della Musica - Padova ... Apolide Festival, torna la musica nei boschi del Piemonte: tra gli ospiti i Subsonica e Cosmo Più di 50 artiste e artisti si alternano su tre palchi: sul Main Stage alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale nazionale e internazionale ...Ce n’è per tutti i gusti: dalla musica elettronica alle arti performative, passando per il cinema d’alta quota e la videoarte fino al turismo in chiave queer ...