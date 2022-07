Anzio | blitz negli appartamenti Ater di Corso Italia | sgomberi e sequestri

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Ieri mattina, su delega della Procura della Repubblica di Velletri e con le modalità disposte dal Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, si sono svolte le operazioni di ispezione e sgombero nell’area di edilizia popolare diad. All’esito delle operazioni 17dei 30 del civico 36B sono risultati abusivamente occupati ed i responsabili sono stati denunciati alla Magistratura: tra questi 9 sono stati sgomberati e posti sotto sequestro; 11 dei 30sono risultati regolarmente assegnati e sui rimanenti 2 sono inaccertamenti. Il personale della Polizia di Stato, nello stesso ambito, dopo aver svolto una serie di perquisizioni, ha proceduto all’arresto di un 18enne per violazione della legge sugli stupefacenti; ...

