(Di lunedì 11 luglio 2022)– Simone Bozzato, docente di geografia dell’Unione Europea, Università di Tor Vergata, Pietro Dominici dell’Università di Perugia, FellowWorld Accademy of Art and Science e delegato permanente dell’Unesco, Giosi Ferrandino, Europarlamentare, Carlo Piano, scrittore e giornalista, Renzo Piano in videoconferenza, Senatore a vitaRepubblica Italiana e Paolo Rumiz in videoconferenza, scrittore e giornalista, giovedì 14 luglio, dalle ore 18.30, ad, nello splendido contesto deldi, saranno i relatori del terzo ed ultimodi lugliorassegna culturale “2022, ...

Pubblicità

Il Faro online

... sia all'Auditoriumdella Musica che all'Ippodromo di Capannelle. Al Teatro Romano di Ostia ... La musica si estende fino al litorale e adarriva il concerto gratuito di Umberto Tozzi. Si ...Schuster, la serata Earthphonia, che indaga la natura estraendone anche melodie con Max Casacci dei Subsonica e Mario Tozzi . Ad, concerto di Umberto Tozzi . MODA. Forte attesa per la ... Anzio, al Parco Archeologico della Villa di Nerone l'ultimo appuntamento con "Occidente, Politica-Mente-Mare" Sul posto stanno operando mezzi e autobotti dei vigili del fuoco e della protezione civile, riferendo che per ora non si sono registrati feriti. Per la vastità del rogo, un’alta colonna di fumo ha avv ...Weekend a Roma: cosa fare sabato 9 e domenica 10 luglio Evento Maneskin a Circo Massimo Dopo Zitti e buoni niente è stato più lo stesso per i Maneskin, la band romana, ...