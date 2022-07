Anziana morta e sorella ferita | proseguono indagini a Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 11 luglio 2022) Sono ancora tanti i punti da chiarire in merito al decesso di Maria Grazia Martino, la donna di 91 anni trovataieri nel suo appartamento in via San Leonardo 164, a. L’divideva la casa con laAdele Martino, rimastain una colluttazione che fa pensare ad una rapina violenta. La Squadra Mobile sta lavorando per delineare quanto accaduto nello stabile che affaccia su una strada molto trafficata della zona orientale. Sotto choc il rione dove le due signore erano conosciute e benvolute. L’87enne, intanto e’ stata trasal Reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per un trauma cranico. Secondo fonti ospedaliere, non e’ in pericolo di vita ma viene monitorata dai sanitari. Ha riportato un’infrazione a un dito. ...