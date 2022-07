Antonio Cabrini: età, vita privata, moglie, figli, fratelli, malattia, dove vive, carriera, Mondiali 82, patrimonio, FOTO oggi, altezza, Instagram (Di lunedì 11 luglio 2022) Antonio Cabrini è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Scopriamo tutto sul campione del mondo ai Mondiali dell’82. Leggiamo all’interno! Leggi anche: Paolo Rossi: età quando è morto, causa morte, malattia, data di nascita, moglie, prima moglie, figli, in quale squadra ha... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 luglio 2022)è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982. Scopriamo tutto sul campione del mondo aidell’82. Leggiamo all’interno! Leggi anche: Paolo Rossi: età quando è morto, causa morte,, data di nascita,, prima, in quale squadra ha...

Pubblicità

gippu1 : 13) L'Italia non calciava un rigore in un Mondiale da 28 anni (Italia-Belgio 1954, gol di Pandolfini). In assenza d… - MarilandTorino : RT @RaiRadio2: L' #11luglio 1982 l'Italia diventava Campione del Mondo sotto il cielo di Spagna ?? Che emozione quella dell'estate di quara… - paolobertolucci : RT @tutticonvocati: ???I Convocati di oggi #11luglio: @uzapelloni @paolobertolucci Antonio Cabrini @tancredipalmeri ORE 14:05 STREAMING… - RaiRadio2 : L' #11luglio 1982 l'Italia diventava Campione del Mondo sotto il cielo di Spagna ?? Che emozione quella dell'estate… - tancredipalmeri : RT @tutticonvocati: ???I Convocati di oggi #11luglio: @uzapelloni @paolobertolucci Antonio Cabrini @tancredipalmeri ORE 14:05 STREAMING… -