Angelo Guglielmi | è morto uno dei papà della tv | rivoluzionario | ha portato su RaiTre tanti programmi che amiamo

(Di lunedì 11 luglio 2022) Blob, Telefono Giallo, Il portalettere, Chi l’ha visto?, Avanzi, Storie maledette, Samarcanda, Un giorno in pretura, Quelli che il calcio. L’elenco potrebbe continuare all’infinito. La rivoluzione televisiva di Rai3 firmata dal suo direttoreè un po’ come il big bang del Biscione o addirittura del primo annuncio di Nicoletta Orsomando nel 1953. La storia di quella fortunata stagione di trasformazionetv pubblica etv tutta, la raccontano proprioe Stefano Balassone, il vice di, nel libro Senza rete (Bompiani): “Nel marzo 1987. Biagio Agnes (direttore generale Rai ndr) ed Enrico Manca (presidente Rai ndr), in un ristorante romano, incontrano Veltroni e «regalano» la Terza rete al Pci (…) Forse, è interessante conoscerne le ragioni; ...