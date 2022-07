Andrea Delogu e Stefano De Martino messi in imbarazzo al Tim summer hits, cala il gelo (Di lunedì 11 luglio 2022) Mika sale sul palco del Tim summer hits e cala il gelo dopo le sue parole su Andrea Delogu e Stefano De Martino. Come avrà reagito Belen Rodriguez? Andrea Delogu è una delle protagoniste di questa estate musicale italiana, visto che è al timone di uno dei programmi più seguiti dagli italiani. Stiamo parlando del Tim summer hits, il programma condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Pare che nei giorni scorsi, in seguito ad alcune dichiarazioni del cantante Mika, sia nata una vera e propria polemica che in parte ha interessato anche Belen Rodriguez. Ma cosa è accaduto? Andrea ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 11 luglio 2022) Mika sale sul palco del Timildopo le sue parole suDe. Come avrà reagito Belen Rodriguez?è una delle protagoniste di questa estate musicale italiana, visto che è al timone di uno dei programmi più seguiti dagli italiani. Stiamo parlando del Tim, il programma condotto daDe. Pare che nei giorni scorsi, in seguito ad alcune dichiarazioni del cantante Mika, sia nata una vera e propria polemica che in parte ha interessato anche Belen Rodriguez. Ma cosa è accaduto?...

