"Amadeus vuole Britney Spears e Lady Gaga a Sanremo"

(Di lunedì 11 luglio 2022) Secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, il direttore artistico di2023 sarebbe in trattative per portare all'Ariston le due super star internazionali

Pubblicità

fanpage : Il Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere quello dei record con Britney Spears e Lady Gaga come super ospiti - _lateranancy_ : amadeus vuole essere incoronato come direttore artistico migliore della storia lui vuole superare pippo baudo - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: Sanremo 2023, Amadeus vuole Lady Gaga e Britney Spears - Spettacoli - - qn_giorno : Sanremo 2023, Amadeus vuole Lady Gaga e Britney Spears - Spettacoli - - mtvitalia : Amadeus vuole portare #BritneySpears e #LadyGaga al prossimo Sanremo. Tu cosa ne pensi? #Sanremo2023 -

Ma ora punta su degli ospiti internazionali, e che ospiti! Britney Spears e Lady Gaga sul palco dell'Aristonsogna Britney Spears sul palco dell' Ariston . Dopo la fine della tutela legale ...Qualcuno ha anche rivelato cheera indeciso se chiamare Britney Spears oppure Lady Gaga e che la scelta non è stata facile, ma è ricaduta sulla prima. Sembra inoltre che il cachet di Britney, ...Amadeus starebbe lavorando alacremente affinché Britney Spears possa calcare il palco del teatro Ariston in una delle cinque serate previste dal 7 all'11 febbraio 2023. "Il direttore artistico avrebbe ..."Hit me baby one more time". Il sogno di qualsiasi fan di Britney Spears è quello di vedere la regina del pop cantare uno dei suoi successi planetari sul palco del Festival di Sanremo. Fantasia Potre ...