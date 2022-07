Amadeus annuncia al Tg 1 il co-conduttore per tutte le cinque serate di Sanremo 2023: ecco di chi si tratta! (Di lunedì 11 luglio 2022) Amadeus, ai microfoni del Tg1 ha rivelato chi sarà il co-conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo. A gran sorpresa, ad affiancarlo nel corso di tutte le serate, sarà Gianni Morandi: Sono felice di annunciare il co-conduttore del prossimo Festival. Per tutte e cinque le puntate saremo in due, io e il grande Gianni Morandi. Gianni, in un video mandato in onda durante il Tg 1 di questa sera, è apparso molto entusiasta dell’esperienza che vivrà il prossimo inverno: Forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, forte energico, e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiasmo. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 11 luglio 2022), ai microfoni del Tg1 ha rivelato chi sarà il co-della prossima edizione del Festival di. A gran sorpresa, ad affiancarlo nel corso dile, sarà Gianni Morandi: Sono felice dire il co-del prossimo Festival. Perle puntate saremo in due, io e il grande Gianni Morandi. Gianni, in un video mandato in onda durante il Tg 1 di questa sera, è apparso molto entusiasta dell’esperienza che vivrà il prossimo inverno: Forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano, forte energico, e quindi hai chiamato me. Dai scherzo, accetto con entusiasmo. L'articolo proviene da Isa e Chia.

