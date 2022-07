Altro che foto con gli smartphone | Leica nel 2021 2022 ha fatto registrare il fatturato più alto della sua storia centenaria

Pubblicità

AndreaVenanzoni : Quando venne eletto, scrissi che Gualtieri avrebbe fatto molti più danni della Raggi perché, mentre questa se non a… - _Nico_Piro_ : fake news un altro significato: tutto ciò che è sgradito al potere. Ogni volta che uscivano rivelazioni sul suo pas… - FBiasin : Per logica conseguenza, dovesse uscire uno tra #Skriniar e #DeVrij, l’#Inter oltre a #Bremer proverebbe a prendere… - WILCHE91 : @Flovecc @guiodic Il fatto che quello stato aveva (ancora una volta) fatto a pezzi il diritto internazionale senza… - Will_Saronno : @Sirio9981 Altre 6.30 è passata la raccolta di non so cosa con relativo rumore, alle 7 il bambino della vicina ha c… -

Tom's Hardware Italia

Mi disserodovevo andare a fare un lavoro per la moda' . Tuttavia il suo viaggio aveva unscopo ed una volta in Marocco, dopo essere stata fermata alla dogana, alla richiesta su cosa avesse ...... non confermo e non smentisco, ci sono tanti giocatorivorrebbero venire al Monza di Silvio Berlusconi. Arriveranno una o due punte, voglio star zitto e non aggiungo. Berlusconi non mi ha ... Altro che remake: The Witcher VR è il gioco che meritiamo L'incapacità di fare previsioni è, probabilmente, la colpa più grande che si possa attribuire a una classe dirigente. Draghi non ha voluto fare queste previsioni sull'economia italiana per calcolo ...Il secondo giorno di lavoro con la Lazio è già corrisposto all’esordio in partita per Nicolò Casale. Il centrale, tanto valuto da Sarri fin da gennaio, sabato ...