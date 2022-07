Altro addio in casa Napoli: ha firmato in questi minuti con il club di Serie A (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Napoli, sulle montagne del Trentino Alto-Adige, sta preparando la nuova stagione: nel ritiro di Dimaro Folgarida, gli azzurri si stanno allenando con intensità per iniziare al meglio nella prossima stagione. Ma le voci di calciomercato sono sempre quelle che fanno più rumore in questo momento: dai rinnovi di Koulibaly e Mertens, alle possibili cessioni di Politano e Petagna, fino ad arrivare ai nomi dei grandi giocatori che circolano in orbita Napoli (Paulo Dybala su tutti). Nella giornata di oggi, invece, un azzurro ha definitivamente salutato Napoli. Sebastiano Luperto (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il difensore Sebastiano Luperto torna all’Empoli: il classe ’96 avrebbe firmato il contratto con il club toscano ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Il, sulle montagne del Trentino Alto-Adige, sta preparando la nuova stagione: nel ritiro di Dimaro Folgarida, gli azzurri si stanno allenando con intensità per iniziare al meglio nella prossima stagione. Ma le voci di calciomercato sono sempre quelle che fanno più rumore in questo momento: dai rinnovi di Koulibaly e Mertens, alle possibili cessioni di Politano e Petagna, fino ad arrivare ai nomi dei grandi giocatori che circolano in orbita(Paulo Dybala su tutti). Nella giornata di oggi, invece, un azzurro ha definitivamente salutato. Sebastiano Luperto (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il difensore Sebastiano Luperto torna all’Empoli: il classe ’96 avrebbeil contratto con iltoscano ...

