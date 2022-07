AltaRoma incontra “Le radici della moda” a l’Accademia Nazionale dei Sartori

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 11 luglio 2022) Al via oggi 11 Luglio la nuova edizione di. Buyer, maison. Ma anche talenti e designer nazionali ed internazionali nell’ex Caserma Guido Reni – e in diverse zoneCapitale – portano in evidenza lae propri concept. VelvetMAG, presente alla celebrazione del fashion in tutte le sue forme, è entrata negli spazi deldei, in via Francesco Crispi 115. Alle spalle di villa Borghese, sulla via Pinciana, c’è un mondoale che ha origini antiche, risalenti al 1575 con la fondazione dell’Antica Università dei, su impulso di Papa Gregorio XIII.è difatti la più antica associazione italiana del settore abbigliamento, ed oggi, forma i Maestri del futuro che nellaa avranno non ...