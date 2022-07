Allegri sogna il grande ritorno alla Juventus: “Devi essere ancora dei nostri” (Di lunedì 11 luglio 2022) Max Allegri sta dettando le linee guida per la prossima stagione, per questo motivo si cercherà di arrivare a giocatori subito pronti. La Juventus ha intenzione di poter tornare finalmente a lottare per uno Scudetto che sicuramente ha bisogno di poter vedere i bianconeri ancora come grandi protagonisti, per questo motivo Massimiliano Allegri sta cercando di tutti i modi di poter rafforzare sempre di più la squadra in vista della prossima stagione. Ansa FotoTra i tecnici che sono riusciti senza ombra di dubbio a scrivere la storia della Juventus c’è stato il toscano Massimiliano Allegri, un allenatore che ha potuto vincere la bellezza di cinque scudetti in bianconero, senza poi dimenticare le quattro Coppa Italia. Purtroppo il suo ritorno a Torino non è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022) Maxsta dettando le linee guida per la prossima stagione, per questo motivo si cercherà di arrivare a giocatori subito pronti. Laha intenzione di poter tornare finalmente a lottare per uno Scudetto che sicuramente ha bisogno di poter vedere i bianconericome grandi protagonisti, per questo motivo Massimilianosta cercando di tutti i modi di poter rafforzare sempre di più la squadra in vista della prossima stagione. Ansa FotoTra i tecnici che sono riusciti senza ombra di dubbio a scrivere la storia dellac’è stato il toscano Massimiliano, un allenatore che ha potuto vincere la bellezza di cinque scudetti in bianconero, senza poi dimenticare le quattro Coppa Italia. Purtroppo il suoa Torino non è stato ...

