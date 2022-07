Allarme per il mare della Gaiola: per Forza Italia e ambientalisti c’è uno scarico di troppo (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Gaiola rischia di diventare un’area protetta solamente sulla carta. E’ l’Allarme che lancia Forza Italia assieme agli ambientalisti, preoccupati ancora una volta che la costruzione di uno scarico fognario nella vicina Bagnoli possa sconvolgere l’ecosistema del parco marino. Ciò che mette in Allarme gli ambientalisti e il partito azzurro è il progetto di un secondo scarico fognario all’interno della Zona Speciale di Conservazione Europea (Zsc) Gaiola-Nisida che InvItalia si appresta a realizzare nell’ambito della bonifica di Bagnoli. Questo progetto coinvolge il Comune di Napoli, il commissariato alla bonifica (rappresentato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Larischia di diventare un’area protetta solamente sulla carta. E’ l’che lanciaassieme agli, preoccupati ancora una volta che la costruzione di unofognario nella vicina Bagnoli possa sconvolgere l’ecosistema del parco marino. Ciò che mette inglie il partito azzurro è il progetto di un secondofognario all’internoZona Speciale di Conservazione Europea (Zsc)-Nisida che Invsi appresta a realizzare nell’ambitobonifica di Bagnoli. Questo progetto coinvolge il Comune di Napoli, il commissariato alla bonifica (rappresentato ...

