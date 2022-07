Algeria | l’anniversario dell’indipendenza è stato segnato dalla repressione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il 5 luglio l’ha celebrato i suoi 60 anni di indipendenza nel modo peggiore possibile dal punto di vista dei diritti umani. Sono infatti almeno 266 gli attivisti di “Hirak”, il movimento di protesta nato nel 2019 per denunciare la corruzione e chiedere un profondo cambiamento politico, in carcere per aver esercitato i loro diritti alla libertà di espressione e alla libertà di manifestazione. Quel numero comprende sia coloro che si trovano in detenzione preventiva, spesso da lungo tempo, che i prigionieri già condannati a pene che arrivano fino a cinque anni per accuse del tutto vaghe, se non inventate di sana pianta, come minaccia alla sicurezza nazionale, minaccia all’unità nazionale, offesa a pubblico ufficiale, incitamento a rivolta non armata, diffusione di notizie false e terrorismo. Almeno quattro prigionieri rischiano ulteriori condanne o sono stati ...