(Di lunedì 11 luglio 2022) Nei primi cinque mesi nel, maggio compreso, il numero delle persone denunciate per essersi messi alsotto l’effetto dell’è stato 571: più della metà di quelle segnalate in tutto il 2021

LA CAMPAGNA "GUIDA E BASTA" La campagna sulla sicurezza stradale " Guida e Basta " è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione , dall'abuso di, dall'assunzione di sostanze stupefacenti ...La campagna "Guida e Basta" La campagna sulla sicurezza stradale " Guida e Basta" è dedicata ai rischi che derivano dalla distrazione , dall' abuso di, dall' assunzione di sostanze ... Alcol al volante, è allarme a Genova: nel 2022 boom di denunce, anche grazie ai nuovi super etilometri Prosegue l'impegno di Anas (Gruppo FS Italiane) per la sicurezza stradale. Per sensibilizzare gli utenti della strada e richiamare all'adozione di comportamenti responsabili, Anas ha realizzato in col ...