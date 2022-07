Al via Stargirl 2 su Rai4 | Courtney contro Eclipso e la rinascita della Injustice Society | trame episodi 11 luglio

(Di lunedì 11 luglio 2022) Parte2 su, nuova stagioneserie DC Comics incentrata sull’eroinaWhitmore e sulla nascitaJusticeof American. Dall’11andranno in onda dueserie tv, in prima serata, con un appuntamento ogni lunedì. La prima stagione si era conclusa con l’organizzazione che aveva impedito all’dillare le menti di milioni di persone. Alcuni dei villain sono morti, inclusi Icicle, Brainwave e Dragon King (che fu pugnalato alle spalle da sua figlia Cindy). Mentre la JSA ha ottenuto una grande vittoria, il finale di stagione ha anche anticipato alcuni dei prossimi antagonisti, confermando che Starman era in qualche ...

Stargirl 2 su Rai 4 le prime due puntate stasera lunedì 11 luglio Stargirl 2 su Rai 4 le prime due puntate lunedì 11 luglio 2022, la trama, il cast, la programmazione degli episodi