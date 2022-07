Al via le registrazioni di Tu Si Que Vales. Belen: «Ho avuto il Covid. E’ stato pesante» (Di lunedì 11 luglio 2022) Belen torna a Tu si que Vales Primo giorno di scuola a Tu Si Que Vales per Belen Rodriguez. Ai suoi follower, la conduttrice argentina ha comunicato l’inizio delle riprese della nona edizione del talent show, spiegando altresì di avere da poco superato il Covid. “Stiamo per iniziare con la nuova edizione di Tu Si Que Vales. Pronta… Ho fatto un bel Covid, per quello sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto. Per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte le cavolate che hanno scritto, come al solito, però va beh chi se ne frega“ ha detto la Rodriguez su Instagram, lanciando una stoccata a chi, nei giorni scorsi, parlava di una nuova crisi sorta ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 11 luglio 2022)torna a Tu si quePrimo giorno di scuola a Tu Si QueperRodriguez. Ai suoi follower, la conduttrice argentina ha comunicato l’inizio delle riprese della nona edizione del talent show, spiegando altresì di avere da poco superato il. “Stiamo per iniziare con la nuova edizione di Tu Si Que. Pronta… Ho fatto un bel, per quello sono sparita. Però sono sana e salva. È. Devo dire che me lo sono preso proprio brutto. Per quello sono scomparsa da Instagram per qualche giorno. Niente di tutte le cavolate che hanno scritto, come al solito, però va beh chi se ne frega“ ha detto la Rodriguez su Instagram, lanciando una stoccata a chi, nei giorni scorsi, parlava di una nuova crisi sorta ...

Pubblicità

zazoomblog : Al via le registrazioni di Tu Si Que Vales. Belen: «Ho avuto il Covid. E’ stato pesante» - #registrazioni #Vales.… - tatonissimo : @meranerblumen @brokenflower80 Tipo 'butta via tutto, carte, verbali, registrazioni, butta che abbiamo fatto la caz… - AlanPanassiti : Sede la Guardia di Finanzia, Nucleo di polizia Economica, in via Filzi alle 9. Le famiglie sono state convocate per… - rgagliardini : RT @proxigas: #6luglio Oggi da #PalazzoColonna a #Roma al via il convegno “#ENERGIA: le ricette dell’innovazione per un menù da riscrivere”… - ICompetitivita : RT @proxigas: #6luglio Oggi da #PalazzoColonna a #Roma al via il convegno “#ENERGIA: le ricette dell’innovazione per un menù da riscrivere”… -