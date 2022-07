Al via il Festival del Cinema del II Municipio, nella location capitolina di Forte Antenne: sette giorni di film ed eventi (Di lunedì 11 luglio 2022) Dal 13 al 16 luglio a Forte Antenne apre il Festival del Cinema del II Municipio e lo fa con un parterre di ospiti e addetti ai lavori senza precedenti, nonostante sia solo la prima edizione. Sono tre le madrine dell’iniziativa, la Direttrice Artistica Isabella Weiss, italoamericana residente in California che ha concepito il Festival, assieme a Marta Fantini (presidente dell’associazione che gestisce il Forte Antenne) e la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello, che ha riconsegnato lo spazio alla cittadinanza grazie alla sua azione politica. Festival del Cinema di Forte Antenne: il sindaco Gualtieri e la sen. Cirinnà all’apertura con ‘l’Amore ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) Dal 13 al 16 luglio aapre ildeldel IIe lo fa con un parterre di ospiti e addetti ai lavori senza precedenti, nonostante sia solo la prima edizione. Sono tre le madrine dell’iniziativa, la Direttrice Artistica Isabella Weiss, italoamericana residente in California che ha concepito il, assieme a Marta Fantini (presidente dell’associazione che gestisce il) e la Presidente del IIFrancesca Del Bello, che ha riconsegnato lo spazio alla cittadinanza grazie alla sua azione politica.deldi: il sindaco Gualtieri e la sen. Cirinnà all’apertura con ‘l’Amore ...

