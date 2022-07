Al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) - Anche gli animali soffrono il caldo, quanto e di più degli esseri umani. Al bioparco Zoom di Cumiana (Torino) il personale dello zoo ha adottato un'ingegnosa soluzione per aiutare gli animali: dei ghiaccioli freschi che vengono preparati ogni giorno per aiutarli a sopportare le temperature torride. I ghiaccioli vengono inseriti all'interno dei loro habitat, spesso nascosti o appesi. Raggiungerli diventa così per gli animali una sfida che occupa le loro energie mentali e fisiche. Una tecnica nota nel mondo degli animali in cattività come “enrichment” in grado di favorire il loro benessere psicofisico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) - Anche glisoffrono il caldo, quanto e di più degli esseri umani. AlZoom di Cumiana () il personale dello zoo ha adottato un'ingegnosa soluzione per aiutare gli: deifreschi che vengono preparati ogni giorno per aiutarli a sopportare le temperature torride. Ivengono inseriti all'interno dei loro habitat, spesso nascosti o appesi. Raggiungerli diventa così per gliuna sfida che occupa le loro energie mentali e fisiche. Una tecnica nota nel mondo degliin cattività come “enrichment” in grado di favorire il loro benessere psicofisico.

