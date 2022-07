Addio a Amedeo Ricucci | giornalista di razza ha raccontato tutti i conflitti degli ultimi venti anni

Pubblicità

ilregginoit : Giornalismo in lutto, addio al calabrese Amedeo Ricucci · Il Reggino - LPalmisano : Amedeo Ricucci ha formato la parte d'Italia interessata ai mondi diversi dal nostro. Addio, Amedeo. Sarai sempre co… - globalistIT : - bianchi_amedeo : RT @gioverdelli: #11luglio addio #AngeloGuglielmi #Rai3 dovrebbe essere listata a lutto … -

Un inviato di razza: è morto il giornalista RaiRicucci, aveva 63 anni. Stava male da tempo. Fu inviato di Professione Reporter, Mixer, Tg1 e La Storia siamo noi, seguendo i più importanti conflitti degli ultimi vent'anni, dall'Algeria al ...Come ha spiegato Pier Silvio Berlusconi , non si tratta di undefinitivo per il programma ... a marzo 2023 , secondo quanto riporta in queste oreVenza. Non resta che attendere, anche in ...Amedeo Ricucci, aveva 63 anni. Stava male da tempo. Si era occupato di Afghanista, Siria e prima ancora del Kosovo ...È morto il giornalista e reporter della Rai Amedeo Ricucci: lottava da anni contro un tumore al fegato, si è spento all’età di 63 anni ...