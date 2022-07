Achille Lauro, Gianluca Grignani, Almamegretta: a Roma grandi concerti per iniziare la settimana (Di lunedì 11 luglio 2022) È una intensa agenda di concerti a segnare l'inizio della settimana. MUSICA. L'11 luglio, Yann Tiersen sarà all'Auditorium Parco della Musica per presentare il suo nuovo album, nato dalla ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) È una intensa agenda dia segnare l'inizio della. MUSICA. L'11 luglio, Yann Tiersen sarà all'Auditorium Parco della Musica per presentare il suo nuovo album, nato dalla ...

Pubblicità

HuertDeAuteuil : Nati l’11 luglio Giorgio Armani che veste l’eleganza Achille Lauro che veste l’estrosità Io che mi vesto di ridicolo - _che_fatica : oggi Achille Lauro fa 32 anni io ne ho 28 una coppia favolosa se solo sapesse della mia esistenza Auguri cowboy… - EndCent : Si apre un'altra settimana al #RockInRoma con #CarlBrave, #HerbieHancock, #GianlucaGrignani, #Idles, #AchilleLauro… - paolaflour : Buon compleanno Achille Lauro e Silvano Albanese in arte Coez ragazzi cancro come me - sirsetbulismo : 11 Luglio: Achille Lauro -