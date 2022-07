Achille Lauro, 32 anni di irriverenza per il cantante di “Me ne frego” (Di lunedì 11 luglio 2022) Achille Lauro è sicuramente uno tra i personaggi più discussi del panorama musicale italiano. Il cantautore e rapper romano da sempre divide l’opinione pubblica per via della sua eccentricità. Il suo approccio alla musica, sempre sopra le righe, ci riporta alla memoria il modus operandi dei gruppi punk , di cui il cantautore romano è da sempre fan Achille Lauro, dagli esordi con l’hip hop al pop rock La storia di Achille Lauro è diversa da quella che ci si potrebbe aspettare da un rapper. Figlio di un professore universitario e magistrato, ha ricevuto nella sua vita istruzione e indicazioni sulla “retta via” da seguire, seppur mantenendo un rapporto burrascoso con la figura paterna. La sua carriera inizia nel 2012 con i dischi Barabba Mixtape e Harvard mixtape , entrambi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 luglio 2022)è sicuramente uno tra i personaggi più discussi del panorama musicale italiano. Il cantautore e rapper romano da sempre divide l’opinione pubblica per via della sua eccentricità. Il suo approccio alla musica, sempre sopra le righe, ci riporta alla memoria il modus operandi dei gruppi punk , di cui il cantautore romano è da sempre fan, dagli esordi con l’hip hop al pop rock La storia diè diversa da quella che ci si potrebbe aspettare da un rapper. Figlio di un professore universitario e magistrato, ha ricevuto nella sua vita istruzione e indicazioni sulla “retta via” da seguire, seppur mantenendo un rapporto burrascoso con la figura paterna. La sua carriera inizia nel 2012 con i dischi Barabba Mixtape e Harvard mixtape , entrambi ...

