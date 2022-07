A 40 anni dalla vittoria dell'Italia contro la Germania, il documentario ripercorre i momenti più emozionanti della finale attraverso la voce di Marco Giallini (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono trascorsi 40 anni esatti dalla vittoria dell’Italia ai Mondiali di Spagna del 1982. L’11 luglio di quell’anno, allo stadio Bernabeu di Madrid, il 3 a 1 contro la Germania ha incoronato gli Azzurri «campioni del mondo», come ripeteva in quegli istanti concitati il celeberrimo Nando Martellini. Per celebrare la Nazionale, Rai 1 propone Il viaggio degli eroi – in onda stasera, in prima serata alle 21.25 –, film documentario dedicato agli 11 campioni, con la voce inconfondibile di Marco Giallini. Mondiali 1982: i campioni del mondo ieri e oggi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono trascorsi 40esattiai Mondiali di Spagna del 1982. L’11 luglio di quell’anno, allo stadio Bernabeu di Madrid, il 3 a 1laha incoronato gli Azzurri «campioni del mondo», come ripeteva in quegli istanti concitati il celeberrimo Nando Martellini. Per celebrare la Nazionale, Rai 1 propone Il viaggio degli eroi – in onda stasera, in prima serata alle 21.25 –, filmdedicato agli 11 campioni, con lainconfondibile di. Mondiali 1982: i campioni del mondo ieri e oggi ...

